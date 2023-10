Monster Beverage: Kurspotenzial von +24,03% laut Analysten

Die Aktie von Monster Beverage hat in den letzten fünf Handelstagen -4,85% an Wert verloren und scheint derzeit relativ pessimistisch. Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 58,54 EUR haben sollte. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +24,03% eröffnen.

• Monster Beverage legte gestern um +0,31% zu

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +62,50%

• Das Guru-Rating liegt nun bei 4,04 nach 4,04

Zurzeit empfehlen elf Analysten die Aktie als starken Kauf. Vier sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating und acht Experten bewerten sie mit “halten”. Nur einer ist noch der Meinung die Aktie solle verkauft werden.

Abschließend lässt sich sagen: Die positive Einschätzung der Bankanalysten wird durch das Guru-Rating unterstützt; dieses...