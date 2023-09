Monster Beverage: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel von 57,96 EUR

Die Aktie von Monster Beverage hat sich gestern am Markt negativ entwickelt und verlor -0,42%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine negative Gesamtentwicklung von -3,11%, was auf eine pessimistische Marktlage schließen lässt.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel von Monster Beverage bei 57,96 EUR liegt. Das entspricht einem potentiellen Kursanstieg um +13,28% gegenüber dem aktuellen Niveau.

Von insgesamt 24 Analysteneinschätzungen bewerten derzeit 15 Experten (62,50%) die Aktie positiv als Kauf oder starken Kauf. Vier weitere Analysten geben ein “Kauf”-Rating ab. Acht weitere Einschätzungen fallen neutral aus mit einem Rating “Halten”. Lediglich ein Experte befürwortet einen Verkauf.

Das Guru-Rating für Monster Beverage steht aktuell bei 4,04 und bestätigt damit das positive Bild...