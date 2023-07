Monster Beverage: Analysten sehen Kursziel von 54,63 EUR

Die Aktie von Monster Beverage wurde kürzlich als unterbewertet bezeichnet und könnte laut Analysten ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,07% bieten. Das aktuelle Kursziel liegt bei 54,63 EUR.

Am 14.07.2023 stieg der Wert des Unternehmens am Finanzmarkt um +1,00%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine positive Entwicklung von +1,65%, die auf einen optimistischen Markt hindeutet.

11 derzeitige Bankanalysten bewerten die Aktien als starken Kauf und weitere vier analysieren sie als Kaufempfehlung. Neun Experten sind der Meinung “halten” und nur einer empfiehlt “Verkauf”. Die positiven Bewertungen machen einen Anteil von etwa 60% aus.

Das Guru-Rating hat sich seit dem letzten Bericht nicht geändert und bleibt unverändert bei einem Ratingwert von 4,00.