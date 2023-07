Monster Beverage: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,67% - Kursziel bei 54,65 EUR

Die Aktie von Monster Beverage hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,39% erzielt. Trotz eines leichten Rückgangs um -0,53% gestern ist die Stimmung am Markt relativ optimistisch.

Laut aktuellen Analysen liegt das mittelfristige Kursziel für Monster Beverage bei 54,65 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +7,67%. Von insgesamt 25 Bankanalysten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Weitere neun Experten bewerten sie mit “halten”, während nur einer einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating für Monster Beverage wurde auf eine Bewertung von 4,00 angepasst und zeigt somit weiterhin einen positiven Trend an.