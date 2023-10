Monster Beverage: Analysten sehen Kurspotenzial von 18% - Kursziel bei 58,84 EUR

Die Aktie von Monster Beverage hat gestern an der Börse ein Plus von 0,02% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Minus in Höhe von -1,15%, was auf eine derzeit eher pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Doch wie schätzen die Experten die Lage bei Monster Beverage ein? Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten aktuell bei 58,84 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +18% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Von insgesamt 24 Analysteneinschätzungen empfehlen immerhin elf einen Kauf und vier sprechen eine optimistische “Kauf”-Empfehlung aus. Acht Experten positionieren sich neutral mit einer “Halten”-Bewertung und nur noch einer setzt auf “Verkauf”. Dies lässt...