Monster Beverage: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 55,56 EUR

Am gestrigen Handelstag gab es für Monster Beverage eine negative Entwicklung in Höhe von -0,37%. In der Summe ergibt sich für die vergangene Woche jedoch ein Wachstum von +0,49%, was auf einen neutralen Trend hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt aktuell 55,56 EUR und stellt nach Meinung der Bankanalysten eine Unterbewertung dar. Wenn sie Recht behalten, könnte das Unternehmen den Anlegern ein Kurspotenzial in Höhe von +6,04% bieten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Aktuell empfehlen 11 Analysten den Kauf der Aktie und weitere vier bezeichnen sie als “Kauf”. Weitere neun Experten haben sich mit “halten” positioniert und nur einer ist noch skeptisch eingestellt (“Verkauf”). Insgesamt überwiegen also optimistische Bewertungen mit einem Anteil von +60%.

Ergänzt wird diese Einschätzung...