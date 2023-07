Monster Beverage: Analysten prognostizieren Kursziel von 54,65 EUR

Die Aktie von Monster Beverage hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung in Höhe von +2,10% verzeichnet. Am gestrigen Tag legte sie um weitere +0,18% zu. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 54,65 EUR aufweist – ein Kurspotenzial von +6,91%.

• Monster Beverage: Positive Kursentwicklung mit einem Plus von +2,10% in den letzten fünf Handelstagen

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 54,65 EUR mit einem Potenzial von +6,91%

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +60%

11 Analytiker empfehlen einen Kauf der Aktie und vier sehen diese ebenfalls positiv. Neun Experten bewerten die Aktie als “halten” und lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating wurde angepasst und beläuft sich nun auf 4.00 nach vorheriger Wertung...