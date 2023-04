Monster Beverage Aktie zeigt keine Anzeichen für ein Comeback!

Laut langfristiger Analystenmeinungen erhält die Monster Beverage-Aktie eine “Neutral”-Einschätzung. Von insgesamt 16 Bewertungen sind fünf davon mit “Gut”, zehn mit “Neutral” und eine mit “Schlecht” versehen.

Ein Blick auf den letzten Monat zeigt, dass fünf Empfehlungen als “Gut”, neun als “Neutral” und eine als “Schlecht” eingestuft wurden. Somit gilt die Aktie in institutioneller Hinsicht kurzfristig als neutral.

Besonders interessant ist das von Analysten ermittelte Kursziel der Aktie von 110,29 USD, was einer erwarteten Performance von 128,51% entspricht – derzeit kostet sie jedoch nur 48,11 USD. Diese Wertentwicklung spiegelt sich auch in der Einstufung von 110,29 USD wider.

Zusammenfassend vergeben wir als Redaktion somit eine positive Gesamteinschätzung für die Monster Beverage-Aktie.

Monster Beverage: RSI-Signal...