Monster Beverage Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten Wochen gab es bei Monster Beverage eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies basiert auf einer Analyse sozialer Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen zeigte. Dies führte zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Zusammenfassend erhielt Monster Beverage in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Monster Beverage in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte. Die Analyse zeigte 0 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führte.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Monster Beverage im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,8 Prozent erzielt, was 144,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -12,77 Prozent, und Monster Beverage liegt aktuell 20,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Monster Beverage 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.