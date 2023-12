Monster Beverage Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Aktie von Monster Beverage wird derzeit mithilfe von verschiedenen Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Monster Beverage-Aktie liegt bei 55,24 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 55,56 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 53,01 USD, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Monster Beverage-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet, welches bei Monster Beverage derzeit bei 36,33 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,73 liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet werden ebenfalls betrachtet. Hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität und eine "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild aufgrund einer positiven Veränderung der Stimmungsrate.

Schließlich wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei Monster Beverage bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,85 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Monster Beverage-Aktie auf verschiedenen Analyseebenen.