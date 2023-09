Monster Beverage: Aktie nicht richtig bewertet - wahres Kursziel bei 57,59 EUR

Die Aktie von Monster Beverage ist laut Analysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 57,59 EUR und würde somit ein Potenzial von +9,04% für Investoren bereithalten.

• Am 18.09.2023 fiel der Kurs um -0,25%

• Guru-Rating jetzt bei 4,04 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

• Von insgesamt 24 analysierten Experten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Monster-Beverage-Aktie eine neutrale Stimmung am Markt verzeichnen mit einem Gesamtergebnis in Höhe von +0,64%. Obwohl einige Analysten eine andere Einschätzung haben als der Durchschnittswert von einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 57,59 EUR (+9,04%), sind trotzdem noch über die Hälfte (62%) der befragten Experten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating hat sich verbessert und liegt nun bei 4,04...