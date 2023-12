Monster Beverage Aktie: Das liegt auf Eis

Die Monster Beverage-Aktie wird aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 55,29 USD, während der aktuelle Kurs bei 55,58 USD liegt, was einer Abweichung von +0,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 53,34 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+4,2 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 14 positive Einschätzungen, 5 neutrale Einschätzungen und keine negativen Bewertungen für Monster Beverage abgegeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 18,25 Prozent und ein mittleres Kursziel von 65,72 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Fundamental betrachtet liegt das KGV aktuell bei 36,33 und damit 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Unterbewertung der Aktie führt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger wurde auch berücksichtigt, wobei überwiegend negative Kommentare auf sozialen Plattformen gemessen wurden. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, was die endgültige Einschätzung als "Neutral" für die Stimmung rund um Monster Beverage ergibt.