Monster Beverage: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 56,82 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die derzeitige Bewertung der Monster Beverage-Aktie nicht angemessen und das wahre Kursziel liegt um +6,71% über dem aktuellen Wert. Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -0,49%, was in Verbindung mit den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Monster Beverage beträgt 56,82 EUR. Wenn dies zutrifft, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +6,71%. Es gibt jedoch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Analysten hinsichtlich dieser Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Insgesamt empfehlen 15 Analysten (62,50%) die Aktie als Kauf oder starken Kauf und nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.04/5 Punkten.