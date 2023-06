Monster Beverage: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 56,64 EUR

Die Aktien von Monster Beverage sind nach Ansicht einiger Bankanalysten derzeit deutlich unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 56,64 EUR und ergibt ein Potenzial von +3,59%.

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie um +1,64%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine positive Bilanz von +1,95%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet.

Insgesamt haben derzeit zehn Analysten die Aktie als stark kaufenswert bewertet. Vier weitere Experten sehen sie ebenfalls positiv und stuften das Rating als “Kauf” ein. Acht weitere halten die Bewertung dagegen neutral (“halten”). Lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,00 weiterhin stabil.