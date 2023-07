Monster Beverage: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 55,93 EUR

Die Monster Beverage-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und verzeichnete gestern einen Rückgang um 1,31%. Insgesamt beträgt der Verlust damit 2,73%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind viele Bankanalysten davon überzeugt, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist. Im Durchschnitt halten sie ein mittelfristiges Kursziel von 55,93 EUR für realistisch – aktuell wären das knapp +10% mehr als der aktuelle Wert.

Von insgesamt 25 befragten Analysten empfehlen elf die Aktie zum Kauf und weitere vier sehen sie optimistisch als “Kauf”. Neun Experten bewerten Monster Beverage neutral mit “halten”, während nur einer die Aktie zum Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating liegt nun bei stabilen 4,00 – ein weiterer Hinweis darauf, dass sich Anleger durchaus für...