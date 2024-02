Monster Beverage Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs von Monster Beverage hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite jedoch 63,24 Prozent unter dem Durchschnitt von 77,9 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt 48,6 Prozent, wobei Monster Beverage aktuell 33,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Monster Beverage liegt bei 65,8, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 65,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Monster Beverage wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion hat auch berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 7 positive und 1 negatives Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Monster Beverage als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 38,57 insgesamt 26 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke" von 30,53. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.