Monster Beverage Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden!

Die Aktie von Monster Beverage wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt etwa 9,84% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung von Monster Beverage

Am 23.02.2024 verzeichnete Monster Beverage eine Kursentwicklung von +0,33%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 56,11 EUR, und das Guru-Rating beträgt 4,04.

Analyse der aktuellen Situation

In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich die Kursentwicklung auf +0,49%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt zu sein, was eine interessante Entwicklung darstellt.

Einschätzung der Analysten

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Monster Beverage ein mittelfristiges Kursziel von 56,11 EUR hat, was ein Kurspotenzial von +9,84% für Investoren bedeutet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da die jüngste Kursentwicklung einen neutralen Trend aufweist.

Aktuell empfehlen 12 Analysten die Aktie als einen starken Kauf, während 4 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch weniger optimistisch. 9 Experten geben eine neutrale Bewertung ab und empfehlen, die Aktie zu halten. Eine kleine Anzahl von 1 Analysten ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also 61,54% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Monster Beverage.

Abschließende Einschätzung

Die positive Einschätzung der Analysten wird durch den Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Analyse der aktuellen Situation zeigt, dass die Aktie von Monster Beverage ein erhebliches Potenzial aufweist und von den meisten Analysten immer noch positiv bewertet wird. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Aktie in den kommenden Handelstagen entwickeln wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Monster Beverage-Analyse von 25.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Monster Beverage jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Monster Beverage Aktie

Monster Beverage: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...