Monster Beverage Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In der fundamentalen Analyse gilt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator. Für Monster Beverage liegt der Wert bei 36,33, was im Vergleich zum Branchenmittel von 37,47 als deutlich günstig und daher unterbewertet betrachtet wird. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Monster Beverage aktuell mit dem Wert 38,67 weder überkauft noch -verkauft, was eine Einstufung als "Neutral" nach sich zieht. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Monster Beverage ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegend positive Themen rund um den Wert führen zu der Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Analysten aus Research-Abteilungen haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 positive, 5 neutrale und keine negativen Einstufungen für die Aktie der Monster Beverage abgegeben. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung eine "Gut"-Bewertung. Das Mittel des Kursziels liegt bei 65,72 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,22 Prozent bedeutet und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für die Aktie der Monster Beverage.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Monster Beverage-Analyse vom 09.01. liefert die Antwort:

