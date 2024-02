Monster Beverage Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der Monster Beverage-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 56,06 USD angestiegen ist, während der aktuelle Kurs bei 55,40 USD liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,18 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 56,32 USD, was zu einem Abstand von -1,63 Prozent führt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Monster Beverage-Aktie liegt bei 65,8, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 65,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine Einstufung als "Schlecht" erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Monster Beverage in diesem Punkt.

Abschließend zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Monster Beverage bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 4,16 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.