Monster Beverage Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Monster Beverage wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -0,58% vom aktuellen Kurs entfernt liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 13.03.2024 verzeichnete Monster Beverage eine Kursentwicklung von +2,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, belief sich der Anstieg auf +2,87%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Kursziel und Analystenbewertungen

Das aktuelle Kursziel von Monster Beverage liegt bei 55,48 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen könnte, was einem Potenzial von -0,58% entspricht. Trotz des positiven Trends gibt es Uneinigkeit unter den Analysten.

Analystenempfehlungen

Von insgesamt 26 Analysten geben 12 eine starke Kaufempfehlung für die Aktie von Monster Beverage. 4 Analysten bewerten sie als Kauf, 9 als Halten und nur 1 Analyst empfiehlt den Verkauf der Aktie. Somit sind immerhin +61,54% der Analysten noch optimistisch bezüglich der weiteren Kursentwicklung.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Analystenbewertung wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, das nun bei 4,04 liegt.

Insgesamt zeigen die aktuellen Analysen, dass die Aktie von Monster Beverage Potenzial hat und von den meisten Analysten als unterbewertet angesehen wird. Die positive Kursentwicklung und die mehrheitlich optimistischen Analystenmeinungen lassen auf weiteres Wachstumspotenzial schließen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Monster Beverage-Analyse von 13.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Monster Beverage jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Monster Beverage Aktie

Monster Beverage: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...