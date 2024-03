Monster Beverage Aktie: Was wird das noch werden?

Das Anleger-Sentiment für Monster Beverage war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während negative Themen an fünf Tagen überwogen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich jedoch, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monster Beverage bei 38 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,22 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezogen auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich ein ähnliches Bild. Während Monster Beverage eine Performance von 14,66 Prozent verzeichnete, stiegen vergleichbare Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um 49 Prozent. Dies führt zu einer Unterperformance von -34,34 Prozent im Branchenvergleich und einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Monster Beverage liegt bei 51,06, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Anleger-Sentiment positiv ist, während die fundamentale Bewertung und die Performance im Branchenvergleich eher negativ ausfallen. Daher sollten Anleger diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.