Monster Beverage Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Dividendenrendite von Monster Beverage liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bezogen auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monster Beverage bei 36,33, was ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt von 40,36 liegt. Auf Basis dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Monster Beverage weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI von 36,66 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 41,82 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Monster Beverage haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Monster Beverage, wobei die Dividendenpolitik und das Sentiment eher negativ bewertet werden, während die fundamentale Bewertung und der RSI neutral ausfallen.