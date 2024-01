Monster Beverage Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Monster Beverage derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 55,49 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (57,61 USD) um +3,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 54,36 USD, was einer Abweichung von +5,98 Prozent entspricht. In diesem Zeitraum wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Rating führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Getränke) wird die Monster Beverage als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 36,33, was einen Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,42 ergibt. Aus fundamentaler Sicht resultiert daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,29 Punkten, was bedeutet, dass die Monster Beverage-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 40,49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Monster Beverage somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.