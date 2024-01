Monster Beverage Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Monster Beverage-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 55,64 USD. Dies liegt nahe am aktuellen Schlusskurs von 57,96 USD, was einer Differenz von +4,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert: 55,13 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+5,13 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,33 auf, was 3 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Getränkebranche (37,43). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Einschätzungen von Analysten in den letzten 12 Monaten zeigen, dass die Monster Beverage-Aktie 14 Mal als "Gut", 5 Mal als "Neutral" und kein einziges Mal als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 57,96 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 13,39 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 65,72 USD. Auch dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende schüttet Monster Beverage derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die große Differenz von 4,08 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,08 %) ist hierbei ausschlaggebend.