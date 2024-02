Monster Beverage Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Monster Beverage verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,66 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Getränkebranche im Durchschnitt um 49 Prozent, was einer Underperformance von -34,34 Prozent für Monster Beverage entspricht. Der Verbrauchsgütersektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 81,76 Prozent, wobei Monster Beverage um 67,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Monster Beverage in den letzten 7 Tagen eine Bewertung von 51,06 erreicht haben, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine ähnliche Bewertung von 51 und weist auf eine unverkaufte oder überkaufte Situation hin, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Haltung gegenüber Monster Beverage. Die überwiegende Kommunikation war an sieben Tagen positiv und an fünf Tagen negativ. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Monster Beverage 14 Mal als "Gut" und 5 Mal als "Neutral" eingestuft, während kein "Schlecht"-Rating vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. In einer aktuellen Betrachtung ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" basierend auf den jüngsten Analysen. Die Analysten prognostizieren zudem eine Entwicklung von 18,12 Prozent und ein mittleres Kursziel von 66,28 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Stufe "Gut" in der Bewertung durch institutionelle Analysten.