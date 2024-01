Monster Beverage Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie der Monster Beverage wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt folgendermaßen bewertet: 14 Mal gut, 5 Mal neutral und 0 Mal schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Bewertung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Monster Beverage vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Monster Beverage beträgt 65,72 USD. Da der letzte Schlusskurs 58,17 USD beträgt, wird eine erwartete Kursentwicklung von 12,98 Prozent prognostiziert, was als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung der Analysten, die Aktie der Monster Beverage als "Gut" zu bewerten.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Monster Beverage in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern sozialer Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei stehen acht konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 "Gut", 2 "Schlecht"), was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Monster Beverage hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Monster Beverage beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Getränke") von 4,09 %. Aufgrund dieser Differenz von 4,09 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was als negativ bewertet wird. Die Diskussionen rund um das Unternehmen haben in letzter Zeit abgenommen, was dazu führt, dass die Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält. Damit wird die Monster Beverage-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.