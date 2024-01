Monster Beverage Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Monster Beverage-Aktie zeigt, dass sie derzeit 2,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 2,51 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten gering war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Wertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 7,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor jedoch unterdurchschnittlich ist. Im Getränkesektor hingegen liegt die Rendite von Monster Beverage über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse von 19 Analystenbewertungen ergibt, dass das Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft wird, sowohl über das letzte Jahr als auch im vergangenen Monat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 15,57 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Monster Beverage somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.