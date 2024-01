Monster Beverage Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 19 Analysten ihre Bewertungen für die Monster Beverage-Aktie abgegeben. Von diesen waren 14 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Monster Beverage-Aktie. Im letzten Monat gab es 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 66,17 USD, was ein Aufwärtspotential von 19,07 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (55,57 USD) bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Was die fundamentale Bewertung betrifft, so beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 38,57, was bedeutet, dass die Börse 38,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Monster Beverage zahlt. Dies ist 22 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Getränke" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31, was darauf hindeutet, dass der Titel auf Grundlage des KGV als überbewertet und somit "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche erzielte Monster Beverage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,66 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -12,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,31 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Verbrauchsgüter"-Sektors bei 167 Prozent, wobei Monster Beverage 152,34 Prozent darunter lag. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen für Monster Beverage. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, woraus sich wiederum eine "Gut"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Monster Beverage.