Monster Beverage Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die fundamentale Analyse der Monster Beverage-Aktie ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 38,57 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Getränke" von 31,07. Dies bedeutet eine Überbewertung um 24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Monster Beverage ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0 auf, was einer negativen Differenz von -4,13 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Rendite der Aktie von Monster Beverage beträgt im vergangenen Jahr 14,66 Prozent. Im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Aktie jedoch um 156,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Branchenvergleich "Getränke" liegt die Rendite bei -17,42 Prozent, wobei Monster Beverage 32,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Analysten bewerten die Monster Beverage-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 14 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig liegt die Einschätzung bei 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 66,17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 18,88 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Monster Beverage eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.