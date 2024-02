Monster Beverage Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Monster Beverage wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Monster Beverage in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Monster Beverage-Aktie die Einschätzung "Gut". Die aktuellen Bewertungen liegen bei 14 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht. Im zurückliegenden Monat gab es 3 Gut- und 0 Neutral- und Schlecht-Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 66,17 USD, was eine Performance von 19,54 Prozent bedeuten würde. Dies führt zur Gesamteinstufung "Gut" durch die Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monster Beverage liegt bei 38 und ist damit über dem Branchendurchschnitt von 31,2. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -1,18 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und eine Abweichung von -1,35 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Die Monster Beverage-Aktie wird entsprechend mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.