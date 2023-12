Monster Beverage Aktie: Jetzt geht’s rund!

Derzeit wird die Monster Beverage-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 36 liegt. Im Branchenvergleich zahlt die Börse für jeden Euro Gewinn von Monster Beverage 36,33 Euro, was 10 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Der durchschnittliche KGV-Wert im Bereich "Getränke" liegt derzeit bei 40. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Monster Beverage derzeit als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 55,46 USD, während der Kurs der Aktie bei 57,42 USD liegt, was einer Abweichung von +3,53 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 54,21 USD, was einer Abweichung von +5,92 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche hat die Monster Beverage-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +19,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite jedoch 144,41 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 19 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 14 Einstufungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 65,72 USD, was einer potenziellen Steigerung um 14,46 Prozent vom letzten Schlusskurs von 57,42 USD entspricht. Insgesamt erhält Monster Beverage somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.