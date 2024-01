Monster Beverage Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie von Monster Beverage wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da es mit 36,33 um 5 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 34,55 im Segment "Getränke". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Von insgesamt 19 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Monster Beverage-Aktie sind 14 Einstufungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat erhielt die Aktie 3 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 66,17 USD, was einer potenziellen Steigerung um 15,57 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (57,25 USD) entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung lautet daher "Gut".

Die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr betrug 7,8 Prozent, was jedoch 160,55 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Branchenvergleich der Branche "Getränke" liegt die Rendite von Monster Beverage um 18,9 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Monster Beverage liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,09 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht".