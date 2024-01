Monster Beverage Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten zwei Wochen wurde über Monster Beverage besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral eingestellt, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben, dass vor allem positive Signale im Fokus standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für Monster Beverage führte.

Die Dividendenrendite der Monster Beverage-Aktie beträgt 0 Prozent, was 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Monster Beverage eine Performance von 7,8 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -11,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,3 Prozent im Branchenvergleich für Monster Beverage. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance jedoch 150,28 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Monster Beverage liegt bei 33,16 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale (Wert: 36,87), was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt. Daher erhält Monster Beverage insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anlegerstimmung, eine schlechte Dividendenpolitik, eine Outperformance im Branchenvergleich und eine neutrale Bewertung im Hinblick auf den RSI.

