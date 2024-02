Monster Beverage Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Monster Beverage in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Anleger zeigt daher einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die verstärkte Diskussion über Monster Beverage und die gestiegene Aufmerksamkeit der Anleger führen jedoch zu einer positiven Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher trotzdem ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte die Aktie von Monster Beverage im letzten Jahr eine Rendite von 14,66 Prozent, was jedoch 7,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Getränke" liegt die Aktie jedoch 31,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analysten bewerten die Monster Beverage-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 14 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 17,8 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analysteneinschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Monster Beverage einen Wert von 54,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 62,36 resultiert in einer "Neutral"-Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird Monster Beverage also sowohl aus sozialen Medien, Branchenvergleichen und Analysteneinschätzungen als auch basierend auf dem RSI als "Neutral" bewertet.