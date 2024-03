Monster Beverage Aktie: Einfach nur Spitze!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was die Anleger positiv stimmen dürfte. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Monster Beverage, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Konkret handelte es sich um 7 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Aktie der Monster Beverage wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 15 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Auch die aktuell durchschnittliche Empfehlung für Monster Beverage aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (3 "Gut", 1 "Neutral", 0 "Schlecht"). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Monster Beverage liegt bei 66,56 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,97 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Gut" rechtfertigt.

Jedoch hat Monster Beverage mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 13,4 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Des Weiteren liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monster Beverage mit einem Wert von 38,07 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was 29 ist. Dieser verhältnismäßig hohe Wert lässt die Aktie als "teuer" erscheinen und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.