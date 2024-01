Monster Beverage Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Analyse der Monster Beverage-Aktie zeigt, dass institutionelle Analysten dem Unternehmen Langfristig ein "Gut"-Rating vergeben. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 14 Mal als "Gut" und 5 Mal als "Neutral" bewertet. Es gab keine schlechten Bewertungen. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, erwarten Analysten eine Kursentwicklung von 13,39 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 65,72 USD.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im letzten Monat kontinuierlich, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde die Aktie häufiger und intensiver diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem positiven Rating beiträgt.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance des Sektors "Verbrauchsgüter" und der Branche "Getränke" hat sich die Monster Beverage-Aktie positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 7,8 Prozent im Vergleich zur Branchenperformance von -10,66 Prozent erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Monster Beverage-Aktie liegt bei 40,25, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 39,52 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Monster Beverage-Aktie von institutionellen Analysten überwiegend positiv bewertet wird, sowohl in Bezug auf die langfristige Entwicklung, als auch in Bezug auf die aktuelle Stimmung und Diskussionen. Die positive Performance im Vergleich zur Branche führt jedoch zu einem neutralen Rating in diesem Bereich.