Monster Beverage Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Monster Beverage hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt der Kurs jedoch 144,65 Prozent unter dem Durchschnitt (152,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -12,24 Prozent, wobei Monster Beverage aktuell 20,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Monster Beverage-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 14 positiven Bewertungen, 5 neutralen Bewertungen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 65,72 USD, was einer potenziellen Performance von 15,73 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Monster Beverage in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine negativen Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer weiteren "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Monster Beverage weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (36,66 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,82 Punkte) deuten auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.

Insgesamt wird die Monster Beverage-Aktie aufgrund der Branchenvergleiche, Analysteneinschätzungen, Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index als "Neutral" bis "Gut" bewertet.