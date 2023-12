Monster Beverage Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Dividende von Monster Beverage und ihr Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs wurden kürzlich analysiert. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) für Monster Beverage betrachtet, um eine Einschätzung über den aktuellen Status der Aktie zu erhalten. Der 7-Tage-RSI liegt bei 36,66 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso erhält der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 41,82 Punkten ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Monster Beverage in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Zuletzt wurde die Branchenvergleich Aktienkurs für Monster Beverage analysiert. Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 7,8 Prozent, was jedoch 144,65 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Branchenvergleich "Getränke" liegt Monster Beverage jedoch 20,04 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.