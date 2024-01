Monroe Capital Aktie: Ein sicheres Investment?

Das Stimmungs- und Buzz-Level rund um die Aktien von Monroe Capital wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unsere Untersuchung ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Monroe Capital weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für die Aktie von Monroe Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Monroe Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,31 Prozent erzielt, was 17,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 20,45 Prozent, wobei Monroe Capital aktuell 26,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Monroe Capital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 14,18 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen Mehrertrag in Höhe von 8,54 Prozentpunkten erzielen. Damit fällt die Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens positiv aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Monroe Capital führt zu einer Einstufung "Neutral" bei einem Niveau von 41,12. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,38 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".