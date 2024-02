Monroe Capital Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Monroe Capital":

Monroe Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,85 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -407619,68 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite von Monroe Capital um 151419,02 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Monroe Capital. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 13,76 Prozent, was 8,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik von Monroe Capital.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monroe Capital liegt mit einem Wert von 6,71 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 61, was einer Unterbewertung um 89 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.