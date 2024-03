Monroe Capital Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Monroe Capital zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,03 USD um -3,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,89 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Monroe Capital-Aktie weist einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 55,05, was zu einer abweichenden, neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Monroe Capital.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Monroe Capital gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was das Gesamtergebnis des langfristigen Stimmungsbilds auf "Schlecht" führt.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche liegt das KGV von Monroe Capital um 90 Prozent niedriger.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und Buzz im Internet sowie fundamentale Aspekte zu einer neutralen bis schlechten Bewertung der Monroe Capital-Aktie führen.