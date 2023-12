Monroe Capital Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Monroe Capital wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 14,18 % gegenüber dem Branchendurchschnitt können Anleger, die aktuell in die Aktie von Monroe Capital investieren, einen Mehrertrag in Höhe von 8,51 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, was eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Monroe Capital. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion ergibt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des Schlusskurses der Monroe Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage von -9,25 Prozent, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.