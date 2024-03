Monroe Capital Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell weist die Monroe Capital einen RSI-Wert von 80 auf, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Monroe Capital derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,47 USD, während der Kurs der Aktie bei 7,03 USD um -5,89 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,26 USD, was einer Abweichung von -3,17 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Monroe Capital einen Wert von 6 auf, was bedeutet, dass die Börse 6,59 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 63 und weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für die Monroe Capital in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso deutet eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien auf ein fallendes Interesse für die Aktie hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie eine Gesamtbewertung als "Schlecht".