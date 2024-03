Monro Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Monro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,02 Prozent erzielt, was 18,84 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,18 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -0,08 Prozent, wobei Monro aktuell 24,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Monro eine Dividendenrendite von 4,31 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,45 Prozent. In der Kategorie "Spezialität Einzelhandel" erhält die Monro-Aktie aufgrund dieser Konstellation eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten die Monro-Aktie insgesamt als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Monro liegt bei 35 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 11,01 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In der technischen Analyse wird die Monro-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit einer Abweichung von -3,16 Prozent als "Neutral" bewertet. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem die Abweichung bei +1,51 Prozent liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.