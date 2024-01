Monro Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Monro als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Monro-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, und ein Wert für den RSI25 von 56,39, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Monro in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,02 Prozent erzielt hat. Vergleichbare Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -3,42 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -21,6 Prozent für Monro entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,8 Prozent im letzten Jahr, wobei Monro 35,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Monro insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 26,58 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Monro in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.