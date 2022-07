Woburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Zwei Dutzend erstklassige Künstler steuern einzigartige Kunstwerke bei, die die Rolle der Typografie in der Kultur feiern, darunter Paula Scher, Lance Wyman, Margaret Calvert und viele andereMonotype (https://www.monotype.com/) veröffentlichte heute in Zusammenarbeit mit KnownUnknown (https://knownunknown.com/), einer aufstrebenden kreativen Web3-Community, „Helvetica Die NFT (http://helvetica.knownunknown.com/)", eine Sammlung von NFTs, die von zwei Dutzend Künstlern aus der ganzen Welt geschaffen wurden. Jedes Design erzählt eine eigene Geschichte und doch sind alle durch die bekannteste Schrift der Welt miteinander verbunden.„Typografie ist der Motor für Kultur und Handel, und in der heutigen Welt war es für Künstler noch nie so einfach, neue Ausdrucksformen zu schaffen und sie mit ihren Communities zu teilen", erklärt Alice Palmer, SVP of Marketing bei Monotype. „Diese Zusammenarbeit hat eine noch nie dagewesene Kunstsammlung hervorgebracht, die die Rolle von Helvetica auf einem neuen Markt feiert. Die Inhaber der Token haben nicht nur Zugang zu den Künstlern, die sie bewundern, sondern auch zu einer wachsenden Gemeinschaft von Design-Enthusiasten, die Teil des KnownUnknown-Ökosystems sind."Die Zusammenarbeit unterstreicht die Rolle der Typografie in einer digitalisierten Welt und schafft neue Formen des Ausdrucks, des Handels und der Zugänglichkeit. Künstler aus den Bereichen Grafikdesign, Branding, Schuhdesign und Fotografie schufen Originalkunstwerke mit der Schrift Helvetica Now Variable, der am meisten digital optimierten Schriftversion aller Zeiten. Monotype und KnownUnknown sind eine Partnerschaft mit der Avalanche-Blockchain eingegangen, um die Kollektion zu ermöglichen, unter anderem aufgrund der geringen Umweltbelastung (https://www.monotype.com/resources/expertise/sustainable-nft-avalanche).Kreative aller Altersgruppen und mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen fanden sich zu diesem Projekt zusammen, in dem Helvetica den roten Faden bildet. So nimmt Margaret Calvert, die vor allem für die Gestaltung zahlreicher Straßenschilder im Vereinigten Königreich und die gleichnamige Calvert-Schriftart bekannt ist, mit ihrem allerersten NFT teil. Paula Scher, eine der bekanntesten Designerinnen der Welt und Partnerin im New Yorker Büro des renommierten Beratungsunternehmens Pentagram, trug ebenfalls mit drei verschiedenen Entwürfen bei. Die aus dem Bereich der Elektronenmikroskopie stammende Sneaker-Künstlerin Vicky Vuong hat die Schrift Helvetica auf einen physischen Sneaker geschichtet und so ein dynamisches Muster geschaffen, das sich in drei einzigartige Designs mit unterschiedlicher Seltenheit verwandelt. Kunel Gaur, Jasmina Zornic, Julian Montague, Wayne Lawrence und viele andere sind die Designer dieser ersten Kollektion.NFT-, Schrift- und Kunstliebhaber können ab heute von den Schöpfern drei Seltenheitsstufen zu Preisen von 100, 250 bzw. 500 US-Dollar erwerben.„KnownUnknown ist bestrebt, eine vielfältige kreative Gemeinschaft durch Zusammenarbeit, menschliche Verbindungen und Innovation zu inspirieren und zu fördern", so James Sommerville, Gründer von KnownUnknown. „Die Möglichkeit, mit Monotype und der Schriftart Helvetica zu arbeiten, bot unserer Design-Community eine großartige Gelegenheit, zu experimentieren und die bekannten traditionellen Modelle mit neuen, kreativen Arbeitsweisen im Web3 zu verbinden."NFTs, die als Äquivalent zu einzigartigen Sammelkarten gelten, erfreuen sich wachsender Beliebtheit, und das Interesse an der Technologie, mit der digitale Kunst geschaffen, verkauft und gesammelt werden kann, nimmt weiter zu. Obwohl sie von bekannten Marken und Prominenten gleichermaßen als digitales Medium genutzt werden, um mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten, steckt die Erforschung des Potenzials der NFT in der Typografie noch in den Kinderschuhen. Digitale Schriftposter, abstrakte Kunstwerke mit Schrift, Zeichnungen hinter den Kulissen, frühzeitiger Zugang zu Galerieausstellungen oder Schriftdownloads und vieles mehr können über NFTs mit den Fans geteilt werden.„Bei der Erforschung des Schriftdesigns für Virtual-Reality-Umgebungen und das Metaverse feilen die Entwickler daran, wie sie die dritte Dimension hinzufügen können, um vom flachen Raum in die Tiefe zu gehen. Sie beurteilen das zugängliche Schriftdesign und die Buchstabenformen, wenn sie aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden betrachtet werden - und das alles, ohne das authentische Markenerlebnis zu beeinträchtigen", fügt Palmer hinzu. „Diese Zusammenarbeit steht für den Enthusiasmus und die Vorstellungskraft derjenigen, die an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Technologie arbeiten."„Helvetica The NFT" wurde am 23. Juni in der iR Gallery Soho im Rahmen einer Ausstellung in Anwesenheit von einigen der Schöpfer vorgestellt. Zeitgleich mit der NFT NYC, die vom 20. bis 23. Juni stattfand, konnten die Besucher des Times Square in New York City auch einen Blick auf die Zusammenarbeit und die Kunstwerke auf den zahlreichen digitalen Bildschirmen in diesem Bereich werfen, die in Partnerschaft mit Avalanche und KnownUnknown entstanden.Weitere Informationen über den Erwerb der Kunstwerke finden Sie unter http://helvetica.knownunknown.com/.Informationen zu MonotypeMonotype schafft mit Schrift, Technologie und Know-how Marken, die etwas aussagen. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Gießereien zusammen, um den weltweit umfangreichsten Bestand an hochwertigen Schriften anbieten zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.monotype.com.Folgen Sie Monotype auf Twitter (https://twitter.com/Monotype), Instagram (https://www.instagram.com/bymonotype/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/monotype).Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc. und kann auch in anderen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.©2022 Monotype Imaging Holdings Inc. Alle Rechte vorbehalten.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1859241/Helvetica_The_NFT.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1741762/Monotype__Logo.jpgPressekontakt:Bill Connolly,Public Relations,Monotype,Bill.Connolly@monotype.com; oder Alison Flood,Havas Formula für Monotype - US,Monotype@havasformula.com; oder Alice Broughton,ThoughtLDR für Monotype - UK,alice@thoughtldr.com; oder Tanja Koschade,Koschade PR für Monotype - Deutschland,tanja@koschadepr.deOriginal-Content von: Monotype, übermittelt durch news aktuell