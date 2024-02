Monopar Therapeutics Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten zwei Wochen wurde Monopar Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität ergaben kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Monopar Therapeutics-Aktie ein "Neutral"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,6 USD für den Schlusskurs der Monopar Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,34 USD, was einem Unterschied von -43,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,37 USD liegt mit einem Schlusskurs von 0,34 USD darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Monopar Therapeutics-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Monopar Therapeutics-Aktie beträgt 44,44 und der RSI25 beläuft sich auf 63,31. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" für die Monopar Therapeutics-Aktie führt.