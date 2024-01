Monopar Therapeutics Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Analysteneinschätzung für Monopar Therapeutics zeigt, dass insgesamt 2 positive und 0 neutrale sowie 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Monopar Therapeutics liegt bei 15 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 4311,76 Prozent entspricht. Daher wird dem Unternehmen insgesamt eine positive Bewertung "Gut" zugeschrieben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien hingegen war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Negative Themen rund um das Unternehmen wurden ebenfalls häufig angesprochen, was die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt auf "Schlecht" festlegt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Monopar Therapeutics mit 0,8 USD angegeben, wobei der aktuelle Kurs bei 0,34 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 0,38 USD auf, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in den letzten Wochen. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf diese Kriterien als neutral bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten insgesamt eine positive Einschätzung für Monopar Therapeutics abgeben, während die Anleger-Stimmung und die technische Analyse zu einer negativen Bewertung führen. Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt eine neutrale Bewertung.