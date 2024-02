Monolithic Power Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Monolithic Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 527,04 USD erreicht. Der letzte Schlusskurs von 734,32 USD weicht um +39,33 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 624,34 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +17,62 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite für Monolithic Power beträgt 0,63 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,83 Prozent) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 85,88 eine Bewertung auf, die 18 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (72,87). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht" Einstufung.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen, die sechs konkret berechnete Signale ergeben haben (4 "Schlecht", 2 "Gut"). Insgesamt wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.