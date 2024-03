Monolithic Power Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Monolithic Power beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -1,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 553,87 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 708,18 USD, was einer Differenz von +27,86 Prozent entspricht. Daher erhält die Monolithic Power-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 666,35 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +6,28 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV aktuell 85,88, was 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Monolithic Power in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Monolithic Power positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Monolithic Power aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Neutral" Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also die Einschätzung, dass Monolithic Power in Bezug auf die Stimmung und Handelssignale als "Neutral" einzustufen ist.